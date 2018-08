Organizatoret e “Shkodra Jazz Festivalal 2018” mbajne konference per shtyp per kete aktivitet qe do te nis me 29 gusht ne Shkoder.

Ata shprehen se sebashku do te jete edhe “Rrock Academy” qe do te nise nga dita e sotme.

Sipas organizatoreve kete vit do te marrin pjese muzikantet me fame nderkombetare te Jazz-it.

Organizatoret ftojne shkodranet por jo vetem qe te marrin pjese ne aktivitetet qe do te jene ne vazhdimesi.