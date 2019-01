Operatori i Sistemit të Transmetimet njofton se kanë nisur punimet rehabilituese të linjës energjetike Shkopet-Lac1 dhe se për shkak të punimeve që do të realizohen në rrjet

do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona në rrethin e Kurbinit në datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri me 15:00, ku do të stakohet e tokëzohet linja Shkopet – Laç 1, linja të Fidrit Milot në N/Stacionin Laç 2 dhe linjat: Laç 2 – Ulëz dhe Laç 2– Lezhë.

“Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektrike disa zona në rrethin e Kurbinit më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri me 15:00 dhe në rrethin Shkodër dhe Lezhë më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 rreth 5 min pa energji”, thuhet në njoftimin e OST-së .

Duke kërkuar mirëkuptim e qytetarëve, Operatori i Sistemit të Transmetimit thotë në njoftim se zonat që mbeten pa energji në rrethin e Kurbinit janë konkretisht disa zona : Fshatrat Dilknisht, Leftere, Selite, Vinjolle, Daul, Skuraj, Gernac, Gallate, Qyteti Laç, Fshatrat: Milot, Mali Bardhe, Shete,Skuraj etj.

Njoftimi i plotë i OST-së:

Në vijim të njoftimit të mëparshëm lidhur me njoftimin për shtyp për punime rehabilituese të linjës Shkopet – Laç, më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri më 15:00, OST sh.a ju njofton se për shkak të këtyre punimeve në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbeten pa energji elektike disa zona në rrethin e Kurbinit më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri me 15:00.

do të mbeten pa energji elektike disa zona në rrethin e Kurbinit më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019 nga ora 08:00 deri me 15:00. Pa energji mbetet N/stacioni Lac 2, Hec Hurdhas. Numuri i konsumatoreve qe mbeten pa energji: 5274 Abonente.

Për shkak të veprimeve operative në rrjetin e sistemit të transmetimit, do të mbetet pa energji elektrike disa zona në rrethin Shkodër dhe Lezhë më datat 24-25/01/2019 dhe 28-29/01/2019, kohezgjatja e nderprerjeve 5 min pa energji.

OST kerkon mirekuptimin e qytetareve ne zonat e mbetura pa energji, duke garantuar qe nepermjet ketyre investimeve rritet siguria dhe cilesia ne furnizimin me energji elektrike.

