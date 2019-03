Në muajin e fundit janë shënuar disa raste të dhunimit të mjekëve në Tiranë, Durrës, Shkodër dhe qytete të tjera. Kjo ka bërë që qeveria të ndërmarrë një nismë të re për ashpërsimin e masave ndëshkimore në Kodin Penal për dhunën e ushtruar ndaj bluzave të bardha duke ofruar më shumë cilësi, siguri, profesionalizëm për qytetarët dhe personelin mjekësor.

Kryeministri Edi Rama u shpreh sot gjatë tryezës së diskutimit se për mjekët do të ketë një paketë të veçantë masash për ti mbrojtur nga agresioni.

“Janë të paktën katër raste të agresionit të verbër ndaj mjekëve në krye të detyrës dhe llogariten rreth 315 mijë raste të trajtuara vetëm në urgjencat e QSUT, që trajtohen në kohë dhe me përgjegjshmëri nga mjekët, pavarësisht vështirësive me të cilat përballen.

Mjekët nuk janë djaj. Mirëpresim cdo protestë të kësaj natyre si një ndihmë e madhe në sensibilizimin e opinionit në lidhje me faktin që mjekët nuk janë figura e djallit që përgojohet cdo ditë, sidomos në rrjetet sociale, që na sjellin prurjet e injorancës, agresivitetit dhe të boshllëkut të madh.

Nëse do të thoshim se në sistemin shëndetësor nuk ka korrupsion do të thonim një gënjeshtër të madhe. Përcaktimi i kufijve të spitalve është domosdoshmëri, nuk mund të vijojnë t’u ngjajnë stacioneve te filmave Far West, ku nuk ka orë të caktuar për ata që shërbejnë dhe shërbehen. Mjekët nuk vrasin, por shpëtojnë jetë.

Emocionet e një familjari të marra dhe të kthyera në televizive nga nevoja për audiencë të kthehen në arsye për të pushkatuar të gjithë mjekët, për një që nuk ia ka dalë me sukses një operacioni të caktuar.

Paketë e posacme ligjore që vendos në mbrojtje bluzat e bardha dhe për t’u dhënë mësime shembullore të atyre që u prekin një fije floku të atyre që shërbejnë” tha ai.

Kreu i qeverisë shënjestroi edhe opozitën për atë që po ndodh në spitale, pasi deklaroi se i fryn urrejtjes, ndërsa referuar protestave të PD-së dhe LSI-së, ai tha se kjo barbari frymëzohet në një moment ku dhuna duket si i vetmi opsion demokratik.

“Kush nuk sheh dallimin me të kaluarën ka nevojë realisht për shërbim okulistik dhe nëse te okulisti del që është në rregull ka nevojë për psikolog, që ta ndihmojë që të dalë nga negativiteti. Goditen mjekë, policë, punonjës të shtetit, përfaqësues të popullit për shkak të detyrës, por kjo nuk mund të kthehet në sport.

Është e nevojshme për të ndërhyrë në Kodin Penal, po diskutojmë brenda grupit parlamentar dhe ministrisë së Drejtësisë. Rikonsiderimi i kanosjes ndaj bluzave të bardha është një domosdshmëri.

Ju pëlqen atyre që marrin kamerat dhe i fusin ende në vrima të zeza të sistemit dhe të thonë se nuk e njohim realitetin, ndërkohë që ne me këtë merremi cdo ditë, si nuk e njohim?!

Këta i fryjnë zjarreve të urrejtjes për mjekët duke i futur të gjithë në një thes. Kjo është barbari që frymëzohet në një moment ku dhuna duket si i vetmi opsion demokratik, duke u predikuar nga lloj lloj kadrinjsh” tha ai.

Në fund Rama kishte kritika të forta edhe në drejtim të shërbimit të policisë private duke paralajmëruar një tjetër reformë. “Nivel mizerabël i policisë private. Industria e policimit privat është reale, por ta dini ju sa policisë privat ka Shqipëria do të tronditeni.

Kemi një industri me standarde shumë të ulëta, me paga mizerabël, me nivel profesional skandaloz, me përgjegjshmëri zero.

Po bëjmë një reformë me ministrinë e Brendshme, që ka propozuar krijimin e një kompanie të policisë së shtetit që të shërbejë fazë tranzicioni për shumë punonjës nga momenti që dalin nga sistemi drejt pensionit për të standardizuar policinë private për të vendosur rregulla striktike.

Kur shikoj policët privatë në spitale më duket vetja si te ndonjë film i Konostudiso Shqipëria e re që nuk u lejuan të shfaqen për mediokritet” deklaroi Rama.