Ne aktivitetin e zhvilluar ne Shkoder ne kuader te 1 Majit, Dites se Deshmoreve te Atdheut, i pranishem ka qene edhe Ministri Bushati.

Ne perfundim te aktivitetit, ne nje prononcim per mediat, Bushati ka folur edhe per paktin me Greqine i cili sipas deklaratave te homologut grek Kotzias, do te perfundoje brenda muajit qershor.

Bushati tha se me Greqine do kete nje marreveshje ku palet nuk tentojne tia hedhin njeri tjetrit, nje marreveshje me te drejte dhe jo te njetrajtshme.

“Praktika garanton qe permes ketij procesi dhe parimeve qe kemi rene dakord me Greqine do kemi nje marreveshje me te drejte me te zbatueshme per te dyja palet.’-u shpreh Bushati.

Bushati i pyetur nese i trembet thenies se Rames qe do shqyrtoje performancat e ministrive , ai tha se ne cdo vend te botes kjo eshte nje e drejte ekskluzive e Kryeministrit.