Janë pamje tronditëse ato që vijnë nga kryeqyteti i Libanit, Bejrut, i cili këtë pasdite u godit nga dy shpërthime të fuqishmme, që kanë shkatërruar gjithçka.

https://twitter.com/SVNewsAlerts/status/1290692446817587203

Siç shihet edhe nga pamjet, shpërthimi ka qenë aq i fuqishëm, sa ka shkatërruar të gjitha hotelet në zonë, si edhe automjetet që kanë qenë në lëvizje.

Deri tani raportohet për 10 persona të vdekur, por bilanci ka gjasa të përkeqësohet me kalimin e orëve.

Beirut downtown is like a war zone after the explosions. Al Arabiya footage pic.twitter.com/9RwM1UIOkW

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 4, 2020