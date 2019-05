Edhe e marta paraqitet një ditë e ngrohtë, por e lagësht. Moti do të jetë i kthjellët por herë pas here do të ketë zhvillim të vranësirave duke rrezikuar shira të dobët dhe afat-shkurtër, kryesisht pas mesditës. Më të dukshme shirat do të jenë në zonën lindore.

Era do të jetë me drejtim nga jugperëndimi. Temperaturat do të vijnë me rritje duke arritur vlerën deri në 23°C.