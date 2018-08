Pas një mungese të gjatë në shkallët e stadiumit, tifogrupi më i madh i Kombëtares ‘Tifozët Kuq e Zi’ do të rikthehen në mbështetje të ekipit.

Lajmi është bërë i ditur në faqen e Facebook-ut të tifogrupit, të cilët kanë filluar të organizojnë tifozët për dy ndeshjet e radhës që do të zhvillojë kombëtarja, atë me Izraelin dhe me Skocinë.

Vendimi i Kuqezinjëve erdhi pas një takimi të zhvilluar me përfaqësues të Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Policisë së Shtetit, ku i paraqitën kërkesat e tyre për t’u rikthyer.

Një nga kushtet e paraqitura ishte edhe largimi i forcave të rendit nga tribuna, nga ku edhe nisi problemi për ta. Tifozët Kuq e Zi munguan edhe në ndeshjen e lamtumirës të kapitenit legjendar të kombëtares, Lorik Cana.

Grupi bojkotoi kombëtaren dy vite më parë pas ndeshjes kundër Izraelit. Kjo pasi ata e quajtën terrorizuese sjelljen e policisë.

Statusi i asokohe i tifozëve:

Ajo që ndodhi në ndeshjen Shqipëri-Izrael, nuk kishte të bënte asgjë me lojën e bukur të futbollit. Atë ditë, tifozët shqiptarë prezent në stadium (dhe jo vetëm) ishin viktimë e terrorit shtetëror. Andaj, përshkrimi apo prezantimi i çfarëdo fakti, nuk mund ta përshkruan terrorin që tifozët shqiptarë përjetuan nga policia e shtetit shqiptar. Ne jemi tifozë, që e duamë këtë Kombëtare dhe këtë Shqipëri. Për arsyen e lartcekur, Tifozët Kuq e Zi, janë të detyruar të marrin vendim për bojkotimin e të gjitha ndeshjeve të radhës brenda, përfshirë këtu edhe ndeshjen me Lihtenshtajnin. Kombëtaren do ta përcjellim vetëm në transferta, atje ku na respektojnë. Me këtë rast, ftojmë policinë e shtetit shqiptar, që të pajisur me kallashnikovë dhe me armë tjera, të bëjë tifozin në tribunë.