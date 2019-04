Në një video- mesazh, Kryepeshkopi i Kishës Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, Anastas Janullatos i çoi një mesazh të gjithë besimtarëve ortodoksë të cilët këtë nesër festojnë Pashkët.

Me rastin e kësaj feste simbolike për besimin ortodoks Janullatos është shprehur se ngjallja e Krishtit sjell shpresën paskale e cila do të ndriçojë jetën e çdo njeriut duke mposhtur veset shkatërruese të shoqërisë dhe përballjen me vdekjen.

“Ngjallja e Krishtit na ofron shpresë të pamasë, kjo shpresë buron nga lajmi i gëzuar se U mund vdekja armiku i paepur i njeriut , e mundi krishtin Ngjallja forcon shpresën për tu përballur me vdekjen me cdo energji vdekje prurëse që na mundon, do të mposhten përfundimisht padrejtësia smira korrupsioni gënjeshtra

arroganca që e vrasin paqen dhe duke e cuar shoqërinë në dekadancë. Gjithashtu shpresa paskale na jep fuqi dhe na siguron se me anë të ndriçimit të krishtit do të gjenden rrugët e shumëllojshme pakrye, politike, fetare, sociale

Krishti u ngjall vllezër dhe motra, shpresa paskale do të ndriçojë jetën tonë.”