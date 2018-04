Ashtu sic kishte premtuar, Deputeti i Shkodrës Tom doshi ka qënë pranë banorëve të prekur nga permbytjet në prag të festës së pashkës. Në vigjilje të kësaj feste, 250 familje të prekura nga përmbytjet në Bashkinë Vau Dejës, kanë marrë ndihma në ushqime, fale kontributit të deputetit Tom Doshi.

Ndihmat janë depozituar pranë kishës në fshatin Mali i jushit, ku banorët prezent kane bere edhe terheqjen e tyre duke bere te mundur që festa e pashkeve ti gjeje plot tryezen e festimeve. 250 familje nga fshatrat, Mali i Jushit, Sume, Hoten, fshati i ri, jane perfitues nga solidariteti dhe donacioni qe deputeti Tom Doshi ka bere per keta familje te cilet jane perballur me permbytje gjate mujit mars.

Deputeti Doshi gjate fjales se tij para banoreve eshte shprehur se ky kontribut, nuk do te ndalet dhe se ai do te jete gjithmone prane ketyre banoreve ne menyre qe kjo situate te kaloje sa me shpejt dhe gjithcka ti kthehet normalitetit.

Pak dite me pare, deputeti Tom Doshi, ishte ne zonen e Vau Dejesit dhe ne Anen e Malit se bashku me biznesmene te tjere te cilet kane kontributuar me ndihma ne ushqime dhe koncentrat per bagetite ne keto zona te prekura nga permbytjet.