Në ditën e pavarësisë së SHBA, ambasadorja Yuri Kim ka shpërndarë një mesazh për qytetarët shqiptarë, ku thekson bashkëpunimin dhe lidhjen e ngushtë mes dy vende dhe se ky partneritet dhe miqësi nuk do të shuhet pasi SHBA do të vijojnë të qëndrojnë krenare krah Shqipërisë.

Ambasadorja Yuri Kim thekson rëndësinë e zhvillimit dhe zbatimit të reformave sidomos asaj në drejtësi që do të afrojë edhe më shumë procesin e integrimit të vendit. Në fund të mesazhit të saj Kim zotohet se SHBA do të vazhdojnë të qëndrojnë me Shqipërinë sot dhe në të ardhmen.

“Historia e Amerikës është një histori unike suksesesh. Sukses që nuk përcaktohet nga mungesa e dështimeve apo gabimeve, por nga vendosmëria jonë për t’u përballur me çdo dështim dhe gabim dhe për të bërë më të mirën.

Me fjalë të tjera, vendosmëria jonë për t’u përpjekur që gjithmonë të formojmë ‘një bashkim më të përsosur”. dhe i tillë është rasti me miqësinë midis Shqipërisë dhe SHBA. Së bashku ne kemi punuar për më shumë se një shekull për të formuar një bashkim më të përsosur midis kombeve tona.

100 vite më parë SHBA përdorën fuqinë e tyre për të mbështetur një Shqipëri të pavarur e shtruan rrugën që ju t’i bashkoheshit lidhjes së Kombeve në 1920. presidenti amerikan punoi për të promovuar mirëqenien e përgjithshme të shqiptarëve në mënyrë që të gëzonin bekimet e lirisë. për të siguruar një mbrojtje të përbashkët, Shqipëria u anëtarësua në NATO në 2009.Që prej asaj kohe Shqipëria ka qenë një partner i besueshëm për sigurinë e rajonit.

SHBA do të vijojnë të qëndrojnë krenare krah jush, ndërsa zgjerojmë dhe thellojmë marrëdhëniet tona të mbrojtjes dhe e bëjmë Shqipërinë një aleate më të fortë dhe më të aftë. në vitin 2016, kur Kuvendi miratoi njerëzi reformën në drejtësi, vendi hodhi hapat e parë drejt vendosjes të drejtësisë së re në Shqipëri për të çrrënjosur korrupsionin, për të ndjekur penalisht krimin e organizuar dhe për të vendosur me vendosmëri sundimin e ligjit. Ky është një proces që kërkon kohë dhe përpjekje për të sjellë rezultate.

Por si gjithmonë, SHBA do të vazhdojë t’ju mbështesin. Sot Shqipëria është në rrugën drejt një bashkimi tjetër, BE! Reformat e nevojshme për këtë do të sjellin më shumë drejtësi dhe begati për popullin shqiptar. SHBA ishin me ju në fillim të këtij procesi dhe ne do të qëndrojmë me ju derisa të arrini synimin tuaj.

Historia ka treguar që në momente vendimtare, SHBA dhe Shqipëria kanë zgjedhur të jenë pranë njëra-tjetrës krah për krah. Ne vazhdojmë të qëndrojmë me ju sot dhe do të qëndrojmë më ju nesër si aleatë, të lirë, të fortë dhe të vendosur për të formuar një bashkim më të përsosur. Gëzuar Ditën e Pavarësisë së Amerikës”.