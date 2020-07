Partia Demokratike i kërkon dorëheqjen ministres së Shëndetësisë Ogerta Manastirliu dhe hetimin nga SPAK për terrorizimin e qytetarëve me video të rreme.

Ish-deputeti demokrat Bardh Spahia deklaron se Manastirliu ka mashtruar qytetarët përmes pamjeve të rreme, pasi një qytetar e ka informuar se ka njohur në video gjyshen e tij, të painfektuar nga COVID, që sot e ka në shtëpi, por që ministrja e paraqet si të shtruar në spitalin COVID.

Për më tepër ai akuzon për trajtim skandaloz në Infektiv ku sipas tij serumet jepen në shishe uji, ndaj iu bën thirrje qytetarëve të kujdesen për veten që të mos përfundojnë atje.

POSTIMI I PLOTË

DORËHEQJA E OGERTA MANSTIRLIUT ËSHTË MË E PAKTA! SPAK TË NISË HETIMET PËR TERRORIZIMIN E QYTETARËVE ME VIDEO TË RREME

Ministrja e Shëndetësisë duhet te japë dorëheqjen! Ajo ka mashtruar qytetarët përmes pamjeve të rreme, duke i terrorizuar ata. Efekti nuk është aspak sensibilizimi i qytetarëve për të përdorur maskën dhe masat e tjera për distancim social dhe higjienë. Denoncimin e një qytetari tek JOQ ma kanë dërguar me dhjetëra të njohur, të revoltuar nga horrorri që Ministrja e Shëndetësisë përcjell me dashje. Qytetari ka njohur në video gjyshen e tij, të painfektuar nga COVID, që sot e ka në shtëpi, por që Ogerta Manastirliu e paraqet si të shtruar në spitalin COVID.

Ogerta Manastirliu duhet të japë dorëheqjen, sepse në vend të mesazheve bashkëpunuese, edukative për qytetarët, mbjell frikë dhe terror me regjinë e rreme makabre të Edi Ramës.

Qytetarë! Kujdesuni për veten!

Është e vetmja mënyrë që të mos përfundoni tek spitali Infektiv, ku kushtet e pacientëve me COVID 19 janë skandaloze, siç kemi parë me në pak foto dhe video klandestine, pasi të sëmurët trajtohen si të burgosur pa asnjë të drejtë kontakti me jashtë, vetëm për të mos treguar të vërtetën e dështimit të Ogerta Manastirliut dhe Edi Ramës me krizën COVID-19 dhe me shëndetësinë në këto 7 vjet.

Shikoni edhe një herë videon e qeverisë. Pamjet tregojnë se serumet jepen në shishe uji. Në këtë nivel të tmerrshëm ka mbërritur shëndetësia falas, që premtoi Edi Rama 7 vjet e gjysëm më parë.

Prokuroria e Posaçme duhet të nisë menjeherë hetimin penal për Ministren e Shëndetësisë, që shpërndau një video false për të terrorizuar qytetarët!

Në gati 108 vjet shtet, shqiptarët nuk kanë patur kurrë një qeveri kaq armiqësore ndaj tyre sa modeli që solli Edi Rama. Një qeveri që i vjedh, i varfëron, i mashtron dhe i terrorizon!