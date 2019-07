Kastriot Çipi ka lexuar para ish deputetëve të opozitës dhe kryedemokratit Lulzim Basha marrëveshjen e cila do të nënshkruhet me Partinë Demokratike.

“1-Lidhur me Teatrin, aleanca shpreh gatishmërinë për të mbrojtur atë. PD dhe opozita angazhohen për mbrojtjen e tij duke përfshirë ndërmarrjen e çdo aksioni të mundshmë. Brenda një muaji zonën ku përfshihet edhe teatri kombëtar do t’i rikthehet statusi monunent kulure. Ai do t’i nënshtrohet restaurimit sipas ekspertëve të kulturës. Brenda një muaji nga marrja e qeverisjes PD do të shfuqizojë ligjin për shembjen e teatrit. PD do të ndërmarrë masat për të vënë para përgjegjësisë ligjore dhe penale të gjithë ata që janë përfshirë në çështjen e teatrit.

2-Lidhur me masat për të garantuar rendin publik, kur PD të vijë në pushtet do të garantojë që çdo investim do t’i kthehet publikut nëpërmjet konfiskimit. PD do ndërmarrë çdo veprim ligjor të mundshëm që çd subjekt privat që ka punuar për dëmtimin e pronës publike do dëtyrohet të pagujë dëmshpërblimin.

PD angazhohet të nisë një reformë ligjore për rritjen e gjithë përfshirjes së vendimarrjes në çështjet me interes publik. Diskkutimi mbi këto çështje duhet të bëhen në mënuyrë transparente.

Brenda një viti nga ardhja në pushtet e opozitës do nisë decentralizimi i inistitucioneve kulturore. Reformimi i kuadrit ligjor për statusin e artistit. Për këtë qëllim palët janë mirëkuptuar për të punuar së bashku. Ato angazhohen të konsultohen me njëra tjetrën”, thuhet ndër të tjera në marrëveshje.