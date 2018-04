Shkodra ka protestuar kundër qeverisë Rama, paraditën e se shtunes.

Edhe pse ishte planifikuar që protesta të organizohej, kundër kryeministrit, dhe ky i fundit nuk ka qene ne Shkodër, demokratet nuk kane ndaluar protesten duke i kerkuar qe te largohet sa me pare.

Per me shume se 1 orë, protestuesit kane qendruar, në sheshin Nene Tereza ne qender te qytetit, per te vijuar me pas marshimin drejt prefektures ku kane qelluar me vezet qe ishin planifikuar per kryeministrin Rama.

Shkodra ka nisur protestat kunder qeverise, nderkohe qe prezent kane qene drejtuesit me te larte te partise demokratike, deputetet dhe kryetarja e Bashkise Shkodër, nderkohe qe protestat sipas PD nuk do te ndalen deri ne rrezimin e qeverise Rama.