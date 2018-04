Ka nisur qe prej 21 Marsit peligrinazhi 13 javor ne Kishen mrekulliberese te Shna Ndout ne Laç.

Qindra pelegrine, nga vende e besime te ndryshme u ngjiten ne kishen qe e cilesojnë te shenjte, duke u lutur per te afermite tyre. Pas ritualit te ngjitjes se mundimshme ne mal, pelegrinet ndezin qirinj dhe luten per mrekulline qe kerkojne.

Besimtaret ecin ne kembe per te përshkruar rrugen ku besohet se ka kaluar Shna Ndou. Ata shprehen se besojnë qe do te gjejne zgjidhje per problemet e ndryshme, kryesisht shendetesore.

Pergjate peligrinazhit 13 javor te te martave te shna Ndoit shihen qe pergajte rruges jane tregetaret aumbulant qe perfitojne per te shitur dicka, ndersa po ashtu edhe lypasret pozicionohen ne cep te rruges per te kerkuar disa te holla me lutjen “Ju Ndihmofte”

.Ka mjaft menyra per te shkuar ne Kishen e Laçit, madje shume besimtarë te krishtere dhe jo vetem e përshkojne ne kembe. 13 udhetimet kryhen perpara dates 13 qershor, dite qe përkon me vdekjen e shenjtit Shna Ndoit.