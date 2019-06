Performanca e buxhetit te vitit 2018 ishte ne qender te nje takimi te zhvilluar ne Lezhe me faktor dhe aktor lokal ku perballe tyre ishin qytetare.Ne takim u be nje permbledhje mbi situaten financiare, te ardhurat, shpenzimet sipas programeve, si dhe rezultatet kryesore te ekzekutimit te buxhetit per vitin 2018.

Pergjegjesi per Buxhetin ne Drejtorine e Financave ne Bashkine e Lezhes Xhemal Haxhia beri nje prezantim mbi investimet ku ishte e domosdoshme qe ne buxhetin e 2018 te investohej ne sektore ku kishte me shume nevoje.

Nga ana tjeter Drejtori Integrimit per Europen dhe programeve te zhvillimit Petrit Marku thas se Bashkia e Lezhes ben per here te pare perballe qytetareve performancen e buxhetit

Nga te pranishmit u adresuan pyetje ne lidhje me problematikat dhe ku duhet te investohet me shume ne 2019

Ne buxhetin e vitit 2018 jane realizuar nje sere investime te rendesishme, Ndertimi i ujesjellsave, ne Fishte dhe Troshan si dhe ne Kallmet me bashkefinancim. Ndertimi i kopeshtit Beselidhja, rikonstruksion te shkollave te mesme Zejmen dhe Balldre, etj