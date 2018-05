Ka perfunduar pa gola ndeshja e futbollit e vlefshme per javen e 33-te te Kategorise Superiore mes Vllaznise dhe Kazmes.

Shkodranet nuk kane mundur te shfryzojne avantazhin e fushes dhe mbeshtetjen e madhe te tifozerise se ketij qyteti,duke mos mundur te shenojne.Ky barazim eshte me pasoja per Vllaznine pasi ajo e e sheh veten ne rrezikun me te afert te renies nga Kategoria Superiore.

Pjesa e pare ishte e barabarte per dy ekipet ndersa ne pjesen e dyte shkodranet e kerkuan me me ngulm golin, sulmuan me shume, rrezikuan dy here me ane te Sukajt por pa mundur te marrin rezultat pozitiv.

Tifozeria qe ishte e pranishme ne stadiumin” Loro Borici” doli e zhgenjyer nga Vllaznia si ne loje ashtu dhe ne rezultat.