Shtatori nis vrullshëm për Partinë Socialiste. Gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialist në qytetin e Elbasanit u përcaktuan drejtuesit politikë të qarqeve.

Në fokus të diskutimeve ishte edhe thirrja e Asamblesë Kombëtare për zgjedhjen e kryesisë së re, e cila do të zhvillohet me 4 shtator.

Sakaq sa i përket Asamblesë Kombëtare, bëhet me dije se janë ndryshuar disa drejtues qarqesh, përkatësisht:

-Safet Gjici është caktuar drejtues politik në qarkun Kukës

-Ilir Beqaj është caktuar drejtues politik në qarkun Shkodër

-Lindita Nikolla është caktuar drejtues politik në qarkun Lezhë

-Erjon Veliaj do të jetë drejtuesi politik i bashkisë Tiranë

-Elisa Spiropali është caktuar drejtues politik në qarkun Tiranë

-Kryemistri Rama do të jetë përkohësisht drejtues politik në qarkun Durrës

-Ervini Bushati do të jetë kryetari i Partisë Socialiste në Tiranë

– Olta Xhaçka është caktuar drejtuese politike në qarkun e Dibrës

– Taulant Balla është caktuar drejtues politik në qarkun e Elbasanit

-Gramoz Ruçi është caktuar drejtues politik në qarkun e Fierit

– Damian Gjiknuri është caktuar drejtues politik në qarkun e Vlorës

– Niko Peleshi është caktuar drejtues politik në qarkun e Korçës

– Bledi Çuçi është caktuar drejtues politik në qarkun e Gjirokastrës

Kryeministri Edi Rama ka folur pas mbledhjes së grupit parlamentar, ku nuk harroi që të bënte një autokritikë për veten dhe për deputetët socialistë. Ai tha se secili duhet t’i kërkojë llogari vetes dhe të japë më të mirën, pasi mund të jetë lehtë i zëvendësueshëm.

Përsa i përket zgjedhjeve, Rama tha se duke pasur parasysh kundërshtarin, fitimi i tyre është i sigurt. Ai kërkoi edhe një mandat tjetër nga shqiptarët, pasi sipas tij nuk mund të gjejnë një Kryeministër më të mirë se ai.

Kryeministri Edi Rama paralajmëroi të gjithë deputetët e PS se nga sot duhet të punojnë fort që ta meritojnë që të jenë pjesë e formacionit për 2021. Rama tha se çdokush duhet të japi gjithçka duhet për PS që gjërat të bëhen më mirë, dhe kjo duhet të ndodh çdo ditë, në të kundërt ta harrojnë se do të jetë pjesë e listave të 2021.

“Deputetë jemi në sallën e Kuvendit, ndërsa jashtë saj nga sot jemi thjeshtë kandidat për deputet që duhet ta fitojmë vendin në skuadër padyshim. Le ta dëgjojnë të gjithë se kush nuk do të jap jo thjeshtë gjithçka ka por gjithçka duhet për t’u futur në atë formacion të 2021, nuk do të jetë në atë formacion, askush tjetër përveçse nuk e çon dot Shqipërinë para dhe PS është i vetmi emër që nuk vihet dot në diskutim. Emrat e tjera duke filluar nga i imi i pari shkojnë dhe vijnë. është po kaq e qartë që paaftësia dhe papërgjegjshmëria e atyre që udhëheqin partitë e tjera nuk mund të jenë arsye për ta quajtur ndeshjen e fituar pa u zhvilluar dhe aq më pak të mos i vënë PS-së në dispozicion skuadrën më të mirë në këtë betejë. Gjithkush këtu e ka potencialin për të qenë pjesë e skuadrës për të qenë 2021, por askush nuk e ka të garantuar vendin në skuadër pa e fituar atë përditë pa nëse dhe pa por. Kjo kohë është e mjaftueshme vetëm për ti dhënë përgjigje çdo ditë çdo deputeti çfarë do të bëjë unë për PS sot. Koha ku pyesni se çfarë do të bëjë PS për mua ka mbaruar. Ky është një sezon me një rëndësi të madhe jo për rezultatin e zgjedhje por për një ristart me energji të reja në kuptimin më të mirë të fjalës të vetë organizmit të PS dhe është një sezon ku secili prej nesh duke bërë çdo ditë atë që duhet për t’iu përgjigjur çdo ditë, çfarë bëra unë sot për PS“, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama teksa ka folur pas përfundimit të mbledhjes me grupin parlamentar të PS-së ka bërë një autokritikë.

Ai u ka thënë deputetëve se nuk ka kohë për të për të rrotulluar arra nëpër gojë, pasi shqiptarët presin shumë nga PS-ja. Rama tha se gjithësecili duhet t’i kërkojë llogari vetes.

“Ne këtu paria socialiste, duhet të pyesim secili jo se çfarë do bëjë PS për mua, por çfarë do të bëjë unë për PS-në.

Jemi në provimin e madh të zgjedhjeve, as kohë për të rrotulluar arra nëpër gojë nuk ka. Çfarë mund të kërkojmë më shumë nga PS. Duhet të jemi gati të punojmë, pa u lodhur çdokujt që na ka dhënë privilegjin e madh për të drejtuar këtë vend.

Shpesh herë prirja për të mos e mbajtur parasysh këtë nder të madh kthehet në shumë drejtime të gabuara. Por çfarë mund të kërkoni më shumë ju. Se unë nuk kërkoj asgjë tjetër. Çfarë mund të kërkojmë pas 7 vjetësh, apo pas 3 vitesh, në pushtetin legjislativ apo ekzekutiv për të bërë për njerëzit e këtij vendi, nga sot e deri ditën kur do paraqitemi se pse duhet të na votojnë. Ka vetëm një gjë që duhet të kërkoni pa pushim, llogari vetes“, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka thumbuar opozitën duke e cilësuar si një humbës kronik dhe se janë një fatkeqësi edhe për vetë qeverinë, pasi nuk stimulojnë qeverinë për t’i bërë gjërat edhe më mirë.

“Nuk e kam fjalën për votim online, por vlerësim online për të paktën 3 prej tyre nga shtatori në janar. Ne nuk jemi një parti e mbyllur, përkundrazi! Ne nuk kemi marrë mandat vetëm me votat e anëtarësisë sonë. Unë sot nuk do të them asgjë për kundërshtarët e dukshëm, sa më shumë të flasim për ta aq më pak e kuptojmë se sa shumë më shumë duhet të bëjmë ne për Shqipërinë. Ata janë humbës kronikë që më mirë se çdo gjë tjetër dinë të gjejnë rrugën e humbjes. Në këtë sens ata janë një fatkeqësi jo thjeshtë për veten por edhe për ne, sepse nuk na stimulojmë të përmirësohemi më shumë më shpejt dhe nga ana tjetër nuk stimulojnë opinionin publik të mpreh këndvështrimin mbi të gjithë ne”, tha Rama.

Kryeministri Edi Rama ka folur pas përfundimit të mbledhjes së grupit parlamentar të PS-së.

Përsa i përket zgjedhjeve që po afrohen, Rama ka bërë një analizë të vetvetes dhe të Partisë Socialiste.

Teksa ka bërë krahasimin me opozitën, ai ka thënë se shqiptarët e dinë shumë mirë se nuk ka asnjë alternativë më të mirë se ai.

“Çfarë duhet të bëj unë më shumë dhe më mirë dhe me këtë sezon për të fituar me bindje dhe respekt votën e atyre që më dhanë privilegjin e drejtimit të Shqipërisë 8 vjet më parë.

Shqiptarët janë të bindur që nuk e kanë kryeministrin më të mirë, po a jam unë Kryeministri më i mirë që ata kanë? A jeni ju deputetët më të mirë. A është kjo që kemi bërë deri më e sot më e mira që mund të bëjmë për ata. Më e mira në vetvete për alternativat.

Shqiptarët sot për sot nuk e kanë një alternativë më të mirë se sa ne. Shqiptarët e dinë, shumica as e diskutojnë. Por kjo nuk mjafton”, deklaroi Rama.

Kryeministri Rama ka kërkuar edhe një mandat të tretë nga shqiptarët, që sipas tij nuk kanë një alternativë më të mirë se sa ai.

Ka përfunduar mbledhja e grupit parlamentar të PS. Kryeministri Edi Rama do të jetë përkohësisht drejtues politik i Durrësit. Është vendosur gjithashtu se Asambleja Kombëtare e PS-së do të mbahet në datën 4 shtator.

Ndërkohë janë ndarë edhe postet e tjera në PS për qarqet e Shqipërisë. Sipas burimeve drejtuesit e qarqeve do të jenë si më poshtë:

