Paraditen e kësaj së shtune, në qytetin e Shkodrës janë kthyer reshjet e para të shiut.

Stina e verës tashmë po i I lë radhën vjeshtës me temperatura më të ulëta dhe reshje të shpeshta shiu. Pavarësisht se muaji gusht u mbyll me mot të qëndrueshëm dhe

temperatura të larta, duket se gjatë muajit shtator do të ketë rënie të ndjeshme të temperaturave çka do të bëjë qytetarët të ndërrojnë garderobën e tyre. Tashmë pulovrat dhe xhaketat do të zënë vendin e rrobave të verës. Ndërkohë që ditët nën rrezet e ngrohta të plazhit janë drejt fundit. Ndërsa gjatë muajit shtator temperaturat më të larta do jenë

26 gradë Celsius, dhe këto do të zgjasin deri rreth datës 25 shtator. Pastaj temperaturat do bien në 17 gradë e më pak duke u shoqëruar edhe me reshje të shumta shiu. Ndryshe nga vera e një viti më parë, temperaturat kanë qenë mesatare duke mos I kaluar 38 gradë

celcius, me përjashtim të 3-4 ditëve gjatë fundit të korrikut, ku u ciëlsuan nga meteorogolët si ditët ëm të nxehta të verës në Shqipëri. Me kalimin e ditëve, reshjet e shiut do të jenë më të dendura dhe do futemi zyrtarisht në stinën e vjeshtës, me reshje të vazhdueshme shiu dhe me temperatura maksimale deri në 26 gradë celcius.