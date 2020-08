Sipas MeteoAlb: Alternime kthjellimesh dhe vranësirash të herë pas-herëshme mbizotërojnë motin gjatë paradites në vend. Por mesdita dhe pasditja zhvillojnë vranësirat në veri dhe qendër duke sjellë shira të pakët e të izoluar.

Temperaturat e ajrit ulen lehtë në mëngjes dhe mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 18°C deri në 36°C.

Era do fryjë mesatare gjatë paradites por forcohet në pasdite duke arritur në det të hapur shpejtësi 55-60 km/h nga drejtimi Veriperëndimor duke krijuar dallgëzim 5 ballë.

Vendet e Rajonit do të përfshihen nga një sistem i dendur vranësirash, i cili do të sjell rrebeshe shiu dhe ministuhi ere. Po ashtu Verilindja e Europës mbetet me vranësira dhe shira. Ndërsa Veriu, Qendra dhe Jugperëndimi paraqiten me mot të kthjellët.