Në Shkodër u përkujtua Demonstrata Antikomuniste e 2 prillit të vitit 1991, ku u vranë 4 të rinj shkodranë, të cilët ishin edhe dëshmorët e parë të demokracisë në Shqipëri.

Prane memorailit te “2 prillit” u vendosen kurora me lule nga personalitete te politikes, pushettit vendor , deputet te partise demokratike dhe familjare te viktimave te kesaj demonstrate.

Ne fjalen e saj kryetarja e bashkise Shkoder tha se heronjte nuk vdesin ashtu sic ideali i tyre per .

Gjatë fjalës së tij në Shkodër, ku mori pjesë në përkujtimin e 27 vjetorit nga masakra e 2 prillit 1991 ku u vranë 4 dëshmorë të Demokracisë, Lulzim Basha hodhi akuza në drejtim të qeverisëBasha tha se

Kukësi i dha përgjigjen e duhur Ramës i cili sipas tij injoroi popullin. Basha u shpreh se Rama mbjell urrejtje ndaj Shkodrës dhe Kukësit ndersa pranvera e mbare tashme ka nisur.

” Zotohem dhe i ftoj të zotohemi të gjithë së bashku në këtë altar të lirisë sot se gjithë ca kemi denoncuar si opozite as do i falim as nuk do i harrojme kur te vioje ora e pergjegjesise se pushtetit” tha Basha .

Ne kuader te ketij aktiviteti përkujtimor u çel ekspozita me fotodeshmi te ngjarjes se 2 prillit , te realizuara nga fotografi Angjelin Nenshati.