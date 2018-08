Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Krahës–Tepelenë, në vendin e quajtur Qesarat.

Një makinë tip ‘Renault’ me drejtues shtetasin me iniciale R.K, banues në Burrel, është përplasur me një motoçikletë.

Për pasojë ka mbetur i plagosur drejtuesi i motoçikletës me iniciale E.T, banues në Sarandë.

33-vjeçari është dërguar në Spitalin Rajonal “Omer Nishani” në Gjirokastër.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Ka ndërruar jetë 33 vjeçari E.T, i cili u aksidentuar ditën e sotme në Tepelenë. E.T i cili ishte duke lëvizur me motor është përplasur nga një makinë e cila drejtohej nga një italian.

