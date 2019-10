Komisioni i Disiplinës në UEFA ka njoftuar sot se ka hapur disa hetime për ndeshjet kualifikuese të Europianit, ku në listë është edhe një ndeshje e Shqipërisë, por jo për faj të kuqezininjve.

UEFA do të hetojë festimet e lojtarëve të Turqisë në ndeshjen me Shqipërinë më 11 tetor, por edhe në ndeshjen me Francën më 14 tetor. Arsyeja është mënyra e festimit të golave, pasi lojtarët turq përshëndetën ushtarakisht, në respect të ushtarëve që po luftojnë kurdët në Siri.

Nuk dihet se cili do të jetë dënimi, por me shumë mundësi Turqia mund t’ia hedhë me gjobë. Ndërkohë për këtë çështje UEFA do të shprehet për një datë tjetër, por e papërcaktuar se kur.

Gjithashtu në statusin e UEFA-s lexohet se është hapur hetim edhe për Bullgarin për incidentet raciste në sfidën me Anglinë. Federata Bullgare akuzohet për kore raciste, hedhje objektesh në fushë, ndërprerje të himnit kombëtar dhe për përsëritjet në ekranin gjigant të stadiumit. Bullgarët duket se nuk do ia hedhin paq, pas ngjarjeve mbrëmjen e 14 tetorit në Sofie.

Ndërkohë, akuza ka edhe ndaj Anglisë, për tifozët që ndërprenë himnin kombëtar, si edhe për një numër jo aq sa duhej të stjuartve udhëtues.