Grupi i “baronit të drogës” në Shqipëri, ka dalë zbuluar nga mesazhet telefonike që ata kanë shkëmbyer me njëri –tjetrin.

Këto janë pretendimet e prokurorisë të përpiluara në dosjen hetimore.

Pas kapjes në flagrancë e të dy shtetasve Spartak Çeraj dhe Klaudio Hasaj, policia ka sekuestruar një telefon celular me kartë, ku janë vërejtur mesazhet të dërguara me datë 23.07.2017 në orën 16.36 drejtuar shtetasit me emrin “Daja”.

Po në të njëjtin telefon celular janë gjetur mesazhe në Set Intem me të njëjtin numër celulari .Gjatë veprimeve të para policia i ka sekuestruar shtetasit Klaudio Hasaj shumën e 1000 eurove.

I pyetur në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime shtetasi Skënder Vrenozi ka deklaruar se lënda narkolike që mu gjet në banesen time dhe lokalin tim është e imja dhe nuk kanë dijeni asnje nga familjarët e mi për të.

“Klaudio Hasaj e njoh me emrin Klodi dhe kam folur me të për punë të një makine. I thashë që të vinte pasdite, pas varrimit të hallës”, ka deklaruar Vrenozi në Polici.

Por, gjatë veprimeve paraprake është realizuar përgjimi i bisedave dhe komunikimeve midis shtetasve Skënder Vrenozi dhe Klaudio Hasaj.

Në polici, i dyshuari i arrestuar Klaudio Hasaj ka deklaruar se: “Skënder Vrenozin e njoh, është babai i një shokut tim që quhet Elvis. Me Elvisin jam njohur rastësisht rreth 1 vit e 6 muaj më parë. Këm ndërmjetësuar për të shitur një makinë Golf 5. Elvisi ia ka shitur një personu tjetër që ka patur probleme me doganën.

Në datën 21.07.2017 jam nisur nga Shkodra me automjetin që kam në pronësi me targa AA828PR. Spartak Ceraj të cilin e kam fqinj në lagje e mora shofer për makinën, se lejen e drejtimit nuk e kisha në rregull.

Nga Shkodra jam nisur pasdite, pasi kisha folur me Skënderin në telefon dhe i kishte vdekur halla. Makinen ia kam shitur Elvisit, por më pas kam folur me Skënderin, sepse Elvisi shkonte ne Itali. Në Fier erdha për të parë se në ç’gjendje ishte golfi dhe ta ndërroja me një xhip.

Kur arrita në Fier, fola me Skënderin në telefon dhe ai më tha, hajde tek shtëpia e Elvisit. I thashë që nuk e di shtëpinë e Elvisit, po hajde të takohemi tek lokali i Fred Bistikës tek rruga e trenit.

Unë ndalova aty dhe erdhi Skënderi me një një makinë golf, ngjyrë blu. Skënderi ma bëri me dorë, që ta ndiqja nga pas dhe unë shkova pas tij. Kemi ndaluar tek një pallat dhe po bsiedonim. Pas pesë minutash ka ardhur policia dhe na kanë rrethuar nga të gjitha anët dhe iu drejtuan Skënderit, “hape shtëpinë”.

I pyetur për shumën e 1000 eurove Hasaj ka deklaruar se mban gjithmonë me vete këtë shumë dhe nuk kishte për të blerë asgjë në Fier.

Ndërsa shtetasi i arrestuar Spanak Çeraj ka thënë në polici se: se Klaudion e ka fqinj dhe e njoh prej 15 vitesh, ndërsa Skënder Vrenozin.

Pretendimet e Prokurorisë

Në qytetin e Fierit u bë kapja në fllagrancë e shtetasve Skënder Vrenozi, përdorues i numrit telefonik 0666125962, Klaudio Hasaj. perdorues i numrit celular të telefonit 0672365654 si dhe shtetasi Spartak Çeraj.

Dy të fundit. kishin shkuar nga qyteti i Shkodrës për në qytetin e Fierit tek shtetasi Skënder Vrenozi për të marrë lëndën narkotike, dy mjete si dhe një shumë të hollash në euro, kjo pasi shtetasi Ervis Vrenozi i biri i Skënder Vrenozit, sipas bisedave telefonike të zhvilluara në kohën kur në shtetin Italian ka mbërritur një ngarkesë droge.

Shtetasi italian që ka shkuar për ta marrë në dorëzim i ka vendosur pistoletën në kokë korrierit që e kishte çuar ngarkesën (korrieri njeri i Klaudio Hasajt) dhe i ka thënë bëj të fala Visit, tani jemi shlyer, pasi Ervisi shtetasit italian (doracit) i kishte lekë borxh.

Pas këtyre ndodhive marrëdhenia e Klodit me Visin u ftoh së tepërmi dhe si pasojë në momentin që Klodi ka ardhur ne Fier, veprimet me të i ka krver babai Ervisit edhe pse Visi ka qenë po në qytetin e Fierit, ku disa ditë me radhë ka bërë levizje të dyshimta për të grumbulluar lënde narkotike i ndihmuar dhe nga shtetasi Iliro Haruni