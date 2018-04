Perfundon pjesa e pare e ndeshjes se futbollit Teuta – Vllaznia e cila po luhet ne stadiumin “Niko Dovana” ne Durres.

Pjesa e pare ka perfunduar me rezultatin 2-0 per vendasit qe ne minuten e 32-te kaluan ne avantazh me ane te Hrkac, ndersa ne minuten e 46-te shenuan golin e dyte me ane te Hakajt.