Mesditën e sotme, në aksin Gjirokastër-Kakavijë dy automjete janë përfshirë në një aksident të rëndë, me pasojë plagosjen e pesë personave.

Ngjarja ka ndodhur në dalje të qytetit, midis Kordhocës dhe Gjirokastrës, te varrezat publike.Burimet nga vendi i ngjarjes bëjnë me dije se makina Audi me targa AA 151 UN është përplasur me mjetin BMW X5, me targa AA 656 LM.

Njoftimi paraprak nga policia është për 5 persona të lënduar.

Në makinen Audi udhëtonte familja Llaqaj nga Kuksi me 5 anëtarë, të cilët po shkonin me pushime në Sarandë.

Në këtë mjet, nga 5 personat e pranishëm, tre ishin të mitur dhe kanë marrë lëndime më të lehta, e si pasojë janë jashtë rrezikut për jetën.

Gruaja raportohet se ndodhet në gjendje të rëndë dhe do niset drejt Tiranës pasi në spitalin e Gjirokastrës nuk ka mjek reanimator.

Në mjetin BMW, udhëtonte familja Kuro nga fshati Suhë, Libohovë.