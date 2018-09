Nje sherr banal duke se ka degjeneruar në dhunë.

Kanë godtur me mjete të forta dy persona të tjerë por janë arrestuar nga polcia.

Ngjarja ka ndodhur në Bulqizë, dy të arrsturait janë Ruzhdi Rushit 24 vjeç dhe Dritan Tançi 20 vjeç .

Në njoftimin e policisë thuhet se: Në bashkëpunim me njëri-tjetrit Rushiti dhe Tançi kanë goditur me sende të forta shtetasit me inviale R.N, 40 vjeç, dhe A.M, 51 vjeç, banues në Bulqizë duke u shkatuar dëme të lehta.

Gjithashtu dy të arrestuarit kanë thyer xhamat e lokalit në pronësi të shtetasit me iniciale M.D.,54 vjeç”.

Materialet proceduriale do ti referohen Prokurorisë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Dibër për veprat penale “Plagosje e lehtë me dashje”, “Shkatërrim prone”, kryer në bashkëpunim, parashikuar nga nenet 89, 25, 150 të Kodit Penal