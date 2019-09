Ministrja e Financave dhe e Ekonomisë, Anila Denaj duke folur për marrëveshjet e BERZH për tregtinë me Ballkanin Perëndimor, tha se ky projekt në vetëvete synon përmirësimin e shërbimeve në pikat ndërkufitare, përmirësimin e sistemit kompjuterik dhe rritjes së efikasitetit në mënyrë që shërbimi të jetë i shpejtë dhe tregtia e mallrave të ketë kosto të ulëta.

Sipas saj, projketet janë me disa faza, të cilat fillimisht do të nisin me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

“Projekti synon të përmirësojë pikat e kalimit kufitar me Maqedoninë e Veriut. Projekti i BERZH do të kontribuojë në thjeshtësimin e procedurave në pikat kufitare. Kjo do të mundësojë që kompanitë të realizojnë më thjesht punë e tyre”-tha mes tjerash Denaj, ndërsa rediti përfitime që merr Shqipëria.