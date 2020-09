Ish-deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka reaguar në lidhje me vendimin e fundit të qeverisë për lejimin e aktivitetit të lojërave të fatit në disa zona të kryeqytetit.

Përmes një postimi në “Facebook” Salianji thekson se qeveria në ikje e kryeministrit Edi Rama po gllabëron gjithçka para rënies.

Sipas tij, Rama po rihap me VKM dhe me kushte siç ia kërkojnë oligarkët e kazinove.

REAGIMI I SALIANJIT

Marrëzitë e fundit!

Pushteti po i iken, e Rama si para cdo fundi, po gllabêron gjithçka para rënies. Çfarë do qoftë, konçension, rrugë, bregdet, minerale, miniera, ferma, baste….

Me arkën e shtetit bosh dhe i mbytur deri ne grykë nga borxhet, Rama që nuk ka asnje zgjidhje për shqiptarët po zgjidh për vete duke bastisur e gllabëruar kudo vetem pak muaj para rrezimit nga pushteti.

Të gjithe e mbajnë mend oshëtimën e propogandës se tij ndërsa e quante kriminale hapjen e Kazinove dhe lojêrave të fatit. Tani po i rihap me VKM dhe me kushte siç ia kërkojnë oligarkët e kazinove.

Edi Rama po shet dhe zbras Shqipërinë për lekë dhe vetëm lekë.

Erdhi me masken e rilindasat e po iken me damken e lekistit me ordiner qe ndoshta ka njohur Shqipëria!