Jane banore te cilet kane zbritur nga Dukagjini i larget per tu furnizuar me ushqim dhe jane bllokuar ne Shkoder pa asnje mundesi per tu kthyer ne shtepi.

Shkak jane bere postblloqet e policise ne rrugen Kir-Dukagjin.

Furgonet qe bejne transportin nuk jane pajisur me licence dhe janë bllokuar nga policia e cila ka kerkuar kartat e identitetit banoreve per te konfirmuar se nuk behet fjale per automjete private qe qarkullojne me familjar por eshte transport rrugor i palicensuar.

Banoret te cilet kane 4 ore qe presin anes rruges me femije te vegjel dhe trasta buke thone se ndihen te diskriminuar,

6 muaj qendrojne te bllokuar nga bora pa asnje sherbim nga shteti dhe tashme i kerkohet dhe leternjoftim per te shkuar ne banese sikur te ishin serb.

Ato thonë se do ngrihen ne proteste si banoret e Kukesit.

Zona e dukagjinit vuan nga cdo sherbim , megjithate sapo shkrihet bora shteti kerkon llogaridhenie per cdo qindrake edhe pasi pasojat i vuajne banoret te cilet mbesin ne rruge dhe jo kundravajtesit