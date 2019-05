Policia dhe Prokuroria e Tiranës kanë kaluar në gadishmëri për protestën e nesërme të opozitës.

Ora 18:30 e së shtunës do i gjejë sërish opozitaret në sheshin para Kryeministrisë në protestën e katërt kombëtare për largimin e Edi Ramës.

Opozitarët kanë lajmëruar se protesta e së shtunës do të jetë vendimtare. Grupi organizator po merret me detajet e fundit, ndërsa burime bëjnë me dije se protesta do të zgjasë per me shume se 3 orë.