Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu i ka dhënë detyra komisariateve lidhur me situatën alarmante me COVID-19 në Shqipëri pas shtimit të rasteve ditët e fundit. Drejtori Veliu ka kërkuar nga çdo komisariat nga një listë për zonat e tyre të personave që janë pozitivë me koronavirus dhe është detyra e policëve të kontrollojnë nëse ata po zbatojnë vetëizolimin apo jo.

Në rast se ka prej atyre që nuk respektojnë vetëizolimin atëherë policia do të duhet që të veprojë menjëherë për t’i ndaluar dhe për të vepruar sipas ligjit duke marrë masat më të rrepta. Deri më tani ka dyshime se të infektuarit me COVID-19 në disa raste kanë lëvizur në qytete të ndryshme duke treguar papërgjegjshmëri jë të cilën sipas udhëzimeve policia tashmë ka për detyrë që ta ndalojë në mënyrë që të mos rrezikohen qytetarët e tjerë nga COVID-19 duke qenë se rastet po shtohen.

Po ashtu siç lajmëroi dhe vetë kryeministri Rama, edhe drejtori i policisë Veliu ka dhënë urdhër që të ndalohen kategorikisht tubimet. Kreu i policisë së shtetit ka kërkuar nga policët që të jenë të pajisur me maska si dhe të kontrollojnë nëse në qendra tregtare dhe supermarkete klientët i përdorin ato.

Nga ana tjetër policia e shtetit do të jetë në mbështetje të Inspektoriatit Shtetëror të Shëndetësisë në inspektimet në terren që do të zhvillojnë si dhe do të jetë edhe vetë policia ajo do të kryejë kontrolle për të parë nëse po zbatohen apo jo masat ndaj COVID-19. Këto policia ka vepruar në terren duke bërë këto kontrolle që tashmë pritet të jenë edhe më të shumta shoqëruar edhe me masa të rrepta.