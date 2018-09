Shkodra, metropoli i veriut është vendosur prej ditësh në syrin e ciklonit duke sjellë reagime të shumta si nga politia, ashtu edhe nga mediat dhe shoqëria.

Sot, kryeministri Edi Rama ka reaguar pas ngjarjeve të fundit në Shkodër duke publikuar edhe shifra.

Në një postim në Twitter Rama thotë se sot Policia e Shtetit foli me vepra, ndërsa me llafet e atyre që ikën nga kuvendit nuk ia vlen të merresh duke e akuzuar opozitën se bën politikë me krimin.

“E vërteta e shifrave të krimit dhe rezultateve në vite të policisë në Shkodër flet qartë, paçka se s’çan dot në tregun mediatik.

Sot Policia e Shtetit ka folur përsëri me vepra. Me llafet e kujt ikën nga Kuvendi për të bërë politikë me krimin qytet më qytet s’ia vlen të merresh”, shkruan Rama.