4857 masa administrative për shkelje të ndryshme janë marrë nga policia nga data 18 prill deri më 2 maj, në bazë të aktit normativ për koronavirusin.

Në këtë periudhë në të gjithë vendin janë evidentuar 468 dre

jtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim-qarkullimit, të cilët janë ndëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti. Gjithashtu janë vendosur 691 masa administrative ndaj drejtuesve të automjeteve që nuk kanë respektuar urdhrin për të qarkulluar me jo më shumë se një pasagjer në automjet. Sakaq janë ndëshkuar me masë administrative 10.000 lekë, 3618 shtetas, pasi janë konstatuar duke lëvizur në këmbë apo me biçikleta, jashtë fashave orare të lejuara. Gjithashtu, janë ndëshkuar me masë administrative 20.000 lekë dhe bllokim mjeti për 3 muaj, 5 shtetas, pasi nuk kanë zbatuar urdhrin për kufizimin e lëvizjeve në parqe e lulishte.

Ndërkohë 6 qytetarë janë gjobitur me masën 700 mijë lekë pasi kanë shkelur rregullat e vetëkarantinimit të detyrueshëm. Po gjatë kësaj periudhe janë konstatuar 69 lokale të hapura dhe ndaj administratorëve është marrë masa administrative.

Policia e Shtetit iu bën thirrje qytetarëve të cilat ndodhen në zonën e gjelbër të mos abuzojnë me lehtësimin e masave, por të zbatojnë me rigorozitet distancimin social, të mos qëndrojnë në parqe e lulishte e të mos grumbullohen në shëtitoret e qyteteve përkatëse.