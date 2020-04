Politika shqiptare ka ndarë urime për Pashkët Ortodokse, duke dhënë mesazhe se për situatën e vështirë që vendi dhe gjithë bota po kalon. Presidenti i vendit Ilir Meta ka uruar të gjithë besimtarët ortdoksë për festën e Pashkës. Në mesazhin e tij Meta duke iu referuar situatës që po kalon vendi si shkak i COVID-19,shprehet se sot kjo festë nuk kremtohet ashtu siç duhet,

Sivjet, një armik i padukshëm, që po kushtëzon mendimet dhe sjelljet tona të përditshme, na detyron mos ta kremtojmë siç do donim këtë Festë të Madhe e të Shenjtë. As Dritën e Ngjalljes nuk do mundemi dot ta marrim sot në Kishë dhe ta kalojmë nga dora në dorë, për ta çuar në shtëpitë tona.

Kryeministri Edi Rama ka uruar besimtarët ortodoksë të cilët sot kremtojnë ngjalljen e Krishtit. Edhe pse në kohë të vështira me kisha të kyçura, shprehet Rama, Zoti është pranë çdo familje.

“Në këtë kohë të çuditshme tempujsh të kyçur, vijnë edhe Pashkët Ortodokse, pa kishat hapur por me Zotin pranë çdo familjeje që sonte feston! Gëzuar Pashkët”, shkruan Rama.

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nëpërmjet një reagimi në rrjetet sociale ka uruar të gjithë besimtarët ortodoksë ‘Gëzuar Pashkët’. Basha urimin e ka lidhur edhe me situatën aktuale, duke mos lënë pa përmendur mjekët dhe infermierët, të cilët sipas kryetarit të opozitës janë të parët që përballen me koronavirusin.

“Me urimin tradicional “Krishti u ngjall” dhe këtë foto të lepurushëve të Pashkëve përgatitur nga vajzat e mia, ju urojmë familjarisht të gjithë besimtarëve ortodoksë, nga mot Gëzuar! Sot, urimet dhe lutjet tona të para, janë për të gjithë anëtarët e familjes tonë të madhe që përballen me virusin dhe pasojat e tij, për mjekët dhe infermierët tanë kurajozë e të palodhshëm, për të gjithë ata që shërbejnë me sakrifica të mëdha për të na mbrojtur dhe ndihmuar, për të gjithë shqiptarët në nevojë dhe shtrëngesë, për shërbëtorët e Zotit që me lutjet e tyre sjellin paqe e shpresë në shpirtin e çdokujt. Zoti ju bekoftë ju dhe familjet e të dashurit tuaj! Zoti e bekoftë Shqipërinë!”, shkruan Basha.