Popullsia e euro-zonës do të tkurret nga 20 milionë njerëz deri në fund të shekullit, sipas parashikimeve të Eurostatit.

Kjo është kryesisht për shkak të Italisë, e cila do të shohë një rënie prej 16 milionë falë një popullsie të plakur dhe nivelit të ulët të lindjeve.

Nëse nuk ka fluks nga jashtë për pjesën tjetër të shekullit për shkak të politikave zero të emigracionit, popullsia e Italisë parashikohet të bjerë në 30 milionë, gjysmën e nivelit aktual.

Më 1 janar 2019, popullsia e Bashkimit Evropian (BE) u vlerësua në gati 513.5 milion, krahasuar me 1152 milionë euro më 1 janar 2018. Gjatë vitit 2018, në BE u regjistruan më shumë se lindjet (5.3 milion e gjysmë dhe 5.0 milion lindje), që do të thotë ndryshimi natyror e popullsisë së BE-së ishte negative për të dytin vit radhazi. Ndryshimi i popullsisë (pozitive, me 1.1 milion banorë) ishte për shkak të migrimit neto.

Me 83.0 milion banorë (ose 16.2% të popullsisë së përgjithshme të BE-së më 1 janar 2019), Gjermania është më e populluara (67.0 milion, ose 13.1%), Mbretëria e Bashkuar (66.6 milion, ose 13.0%), Italia (60.4 milion, ose 11.8%), Spanja (46.9 milion, ose 9.1%) dhe Polonia (38.0 milion, ose 7.4%).