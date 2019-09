Reshjet e shiut kanë krijuar probleme në shumë rrugë ndër të cilat edhe ajo në Fshatin e Ri në njësinë administrative të Postribës. Gropat e mbushura me ujë si pasojë e reshjeve të shiut kanë sjellë probleme në lëvizje

Rruga është totalisht e amortizuar në të gjithë gjatësinë e saj , ndaj banorët janë angazhuar vetë në mënyrë vullnetare disa herë që të mbyllin disa gropa me zhavor. Kjo rrugë prej vitesh nuk njeh asnjë investim, teksa pluhuri në verë dhe gropat me uje në dimër janë sinonim i saj.

Premtimet per nderhyrje dhe zgjidhjen e problemeve te kesaj zone, kane qene kryefjale per banoret e Fshatit të Ri, por deri me sot asgje nuk ka ndryshuar. Rruga e dëmtuar ka penalizuar kryesisht fermerët e zonës, të cilët kanë shpenzime ekstra për të çuar produktet e tyre drejt qytetit.Përveç rrugës tjetër problem i banorëve të këtij fshati është edhe mungesa e ujit të pijshëm.

Në këtë fshat nuk ka patur asnjëherë furnizim me ujë nga ujësjellësi, vetëm me anë të puseve por në pjesën më të madhe puset shterrin duke sjellë mungesë të furnizimit me ujë të pijshëm. Janë rreth 200 familje të cilët presin që dikush të kujtohet për ta, pasi ka rreth 30 vite që vuajnë mungesën e infrastrukturës, ujit të pijshëm dhe shërbimeve të tjera sociale.