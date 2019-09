Shkolla e muzikës në qytetin e Shkodrës e cila mban emrin e kolosit të famshëm “Prenkë Jakova” ndodhet në ditët më të vështira të saj për shkak të mungesës së investimeve. Infrastruktura e kësaj shkolle lë shumë për të dëshirtuar, duke nisur nga koridoret, klasat e deri tek dyert. Kjo shkollë meriton të jetë një institucion me standarte europiane, ndërkohë

është e turpshme se si institucionet pergjegjese e kanë lënë në këtë gjendje. Vetë këshilli i mësuesve ka mundësuar lyerjen e ambjenteve dhe riparimin e suvasë në disa ambjente që kanë qënë më të nevojshme për ndërhyrje, por mungesa e fondeve ka bërë që institucioni

të thërrasë për ndihmë. Titullari I kësaj shkolles Anton Kafatalli gjatë një interviste për Star Plus shprehet se pushteti vendor por edhe ai qëndror duhet të marrë masa në mënyrë urgjente për përmirësimin e kushteve

Ndërkohë drejtori Kaftalli thotë një tjetër fakt i cili ka të bëjë direkt me nxënësit të cilët në

rast se duan që të fillojnë studimet në këtë shkollë duhet të marrin parasysh edhe koston për të blerë veglat muzikore pasi shkolla nuk e mbulon për mungesë fondesh

Në konkurrimet artistike muzikore kombëtare e ndërkombëtare, Shkolla “Prenkë Jakova”

është vlerësuar tre herë me flamurin e aktivitetit dhe çmime të para. Ndërsa në fushën e arteve figurative është vlerësuar me çmime te para në rang kombëtar dhe për disa vite me rrallë nxënësit e këtij sektori janë vlerësuar me çmime të para në konkurset ndërkombëtare si në Portugali, Mali i Zi, Itali, Maqedoni, Austri etj.