Presidenti i Francës, Emmanuel Macron do të vizitojë Serbinë më 16 korrik, njoftoi mbrëmjen e djeshme presidenti serb Aleksandar Vuçiç.

Vizita e Macron ishte planifikuar për vitin e kaluar, por ajo u shty për shkak të çështjeve të brendshme franceze.

Vuçiç do të takohet me Macron këtë të hënë në një konferencë në Berlin, ku do të zhvillohet një takim me krerët e Ballkanit Perëndimor, ku merr pjesë kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama dhe kryeministri së bashku me presidentin e Kosovës.