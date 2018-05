Kreu i shtetit francez i është përgjigjur pozitivisht letrës personale të kryeministrit shqiptar Edi Rama, përsa i takon zhbllokimit të qëndrimit të Francës në lidhje me procesin e integrimit, në pritje të verdiktit të qershorit.

Të enjten në mbrëmje kryeministri Rama është njoftuar se presidenti Macron e pret të martën e ardhshme në një takim 1 orësh në Pallatin Elysee.

Ashtu siç edhe u shpreh më herët këtë javë, kryeministri Rama këmbëngul të realizonte takimin me kreun e shtetit francez, duke kërkuar të sigurojë qëndrimin pozitiv të Francës në lidhje me procesin e hapjes së negociatave të Shqipërisë.

Pas vizitës më Gjermani dhe takimit me kancelaren Merkel 2 javë me parë, kjo vizitë në Francë formalizuar në takimin me presidentin Macron është një shenjë pozitive e mbështetjes evropiane që Shqipëria po merr në hapat e saj për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian.