Prokuroria e Krimeve të Rënda kërkon burgim të përjetshëm për Sadetin Sulën. Ai akuzohet si porosites për vrajsen e bashkëshortes Suela Sula, ngjarje e ndodhur më 18 prill në Shkodër.

Më 29 maj pala mbrojtëse do të mbajë fjalën e saj dhe më pas do të jetë gjykata që do të dalë me një vendim.

Suela Sula, 38 vjeçarja nëna e tre fëmijëve u gjet e mbytur në tualetin e mobilerisë e cila ishte në bashkëpronësi me bashkëshortin e saj, Sadetin Sula, në Shkodër, në prill të 2016.

Ky i fundit u arrestua dhe ndodhet në proces gjykimi për akuzën “vrasje me dashje, për shkak të marrëdhënieve familjare për arsye xhelozie”