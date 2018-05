Opozita ka paralajmeruar se diten e neserme (26 maj 2018) do te zhvilloje nje proteste perpara Kryeministrise ku do kerkoje doreheqjen e Ministrit te Brendshem Fatmir Xhafaj.

Kryetari i Partise Demokratike Dega Shkoder eshte prononcuar per Star Plus, per te folur pikerisht per aksionin e neserm opozitar.Çobaj u shpreh se te gjithe duhet te jene ne proteste neser per ti thene jo kesaj qeverie kriminale.

Çobaj tha se beson se mbi 5000 protestues nga qarku Shkoder do jene te pranishem ne aksionin e opozites.I pyetur nese protesta do jete e dhunshme, Çobaj tha se protesta do jete paqesore.