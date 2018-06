Sot ne ambjentet e Bashkise, u realizua nje takim me perfaqesues te komunitetit rom te cilet kane protestuar para Bashkise Shkoder per shkak te bllokimit te triciklave nga ana e policise rrugore.

Disa prej tyre jane pritur prane Drejtorise se Sherbimeve Sociale, Strehimit dhe Shendetit Publik te Bashkise Shkoder ku eshte bere e ditur se bllokimi i ketyre mjeteve ka te beje me respektimin e ligjeve dhe rregullave nga policia rrugore.

Sipas bashkisë, ka dy vite qe zbatohet Planin lokal i femijeve ne situate rruge dhe kemi ofruar mbeshtetje dhe do te vazhdojme te mbeshtesim kete komunitet.

Familjet jane mbështetur herë pas here me ushqime, veshmbathje, dhe mundesi te tjera me qëllim integrimit.

Atyre u eshte dhene mundesia te përfshihen në programet e fuqizimit ekonomik duke e mbështetur me mundesi punesimi, plane minibiznesi, por gjithmone duke kerkuar bashkepunimin e tyre qe femijet nuk duhet te shfrytezohen per perfitime pasi perben veper penale.

Fëmijët janë mbështetur ne procesin mesimor dhe jane përfshirë në aktivitete social- kulturore gjatë vitit si dhe ne kampin veror te organizuar nga Qendra Komunitare per Familjen nr. 4 gjatë periudhës së verës.

Ne zbatim te politikave sociale te Bashkise eshte prioritet interesi me i larte i femijeve dhe ne rastet kur megjithe mbeshtetjen qe u ofrohet familjeve do te konstatojme femije ne situate te larte rreziku per shkak te shfrytezimit,

abuzimi, neglizhimi apo forma te tjera te keqtrajtimit gjithmone ne zbatim te kuadrit ligjor per mbrojtjen e femijeve, do te marrim masa per marrjen ne mbrojtje te femijeve.

Në protestën e zhvilluar nga komuniteti Rom, një tjetër problematik që është evidentuar nga vetë përfaqësuesit Rom është marrja pa dëshirë e fëmijëve të tyre për t’i strehuar nëpër jetimore.