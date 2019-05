Protesta e gjashtë kombëtare e opozitës u zhvillua pa incidente si rrallëherë që prej 16 shkurtit.Protesta e 25 majit nuk pati të lënduar dhe ishte pa molotov dhe pa gaz lotsjellës.

Këtë radhë opozita përdori balona me mbishkrimin “Rama ik” të cilat vërshuan mbi godinën e Kryeministrisë.Protesta nisi rreth orës 19.00, ku protestuesit iu drejtuan Kryeministrisë me pankarta nuk ka zgjedhje pa opozitën, në pritje të liderit Lulzim Basha, i cili si në çdo protestë u nis nga selia e Partisë Demokratike i shoqëruar nga qindra të rinj.

Në bulevard, përballë godinës së Kryeministrisë, Lulzim Basha mbajti fjalimin e radhës duke u shprehur se i gjithë sheshi është mbushur me kurajo dhe vendosmëri me një mesazh të qartë për ta dëgjuar e gjithë bota.Protestuesit mbanin në duar tepsi me mbishkrimin Rama ik dhe në formë proteste hodhËn lekë brenda tepsive. Por gjithashtu në disa prej tepsive ishte vendosur fotoja e famshme e Ramës me makarona.

Përpara Parlamentit kishte tentativë të disa protestuesve duke qëlluar me gurë mbi policinë,

Protestën Basha e mbylli përpara selisë së Partisë Demokratike ekzaktësisht pas 150 minutave. Aty ai dërgoi mesazhin e fundit të protestës së 25 majit për ndërkombëtarët dhe kryeministrin Rama, largimin e të cilit e quajti të panegociueshëm.

Edhe pse protesta e opozitës së bashkuar kaloi paqësore e pa incidente të dhunshme, policia ka nisur shoqërime të protestuesve të cilët janë kapur në shkelje të ligjit. Opozita do të protestojë sërish më 31 maj, për arsye se është dita kur Rama ka paralajmëruar se do të nisë fushatën elektorale.