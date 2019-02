Per nje ore Autostrada Lezhe-Tirane qendroi e bllokuar ne Milot. Qindra qytetar ju bashkuan thirjes se opozotes per te protestuar kunder kesaj qeverie. Me thirrjet qeverie e krimit, Rama ik protestuesit kerkun qe me 16 shkurt qeveria duhet larguar.

Protestes ju bashkuan edhe deputetja Lindita Metaliaj ku ne fjalen e saj ka theksuar se qytetaret kane qindra arsye per te protestuar.

Protesta u monitorua nga forcat e policise te cilet kerkuan qe protestuesit te zhbllokonin rrugen, ndersa keto te fundit vijonin me thirrjet e tyre per largimin e Kryeministrit Edi Rama.

Per rrethe nje ore shume mjete mbeten te bllokura, ndersa policia devijoj trafikun nga rruga e vjeter ne Mamurras, per te mos u krijuar kaos i madh.