Partia Socialiste ngre dy komisione për zgjedhjen e drejtorëve të rinj në qarkun e Shkodrës.

Një prej komisioneve do të jetë partiak me 4 anëtarë Senida Mesi, Luan Harusha, Arben Pellumbi dhe Musa Ulqini Komisioni është ngritur në mungesë të një koordinatori të PS në Shkodër.Ndërsa tjetri do të jetë qytetar. Këto dy komisione do ndjekin procesin zgjedhor të PS Shkodër.

Kjo vjen pas dorëheqjes së drejtorëve të qarkut rajonal Shkodër, një ditë pas urdhrit të kryeministrit Edi Rama.