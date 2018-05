E ndërsa opozita bllokoi foltoren e Kuvendit duke mos lejuar që të vijonte normalisht punimet, shumica miratoi ligjet dhe u largua.

Ndërsa më pas opozita u largua nga foltorja që bllokoi për 2 orë dhe u ul në vendet e saj, ndërsa Noka akuzoi qeverinë dhe Ramën se nuk do integrimin.

“Edi Rama nuk e do integrimin e Shqipërisë, kabineti është i mbushur me hajdutë dhe lidhje kriminale. Rama nuk e do integrimin dhe hapjen e negociatave, pasi do të ishte fundi i një qeveri batakçinjsh.

Rama njeh vetëm rrugën e krimit, prandaj nuk është për hapjen e negociatave. Pas këtij muaji në rast se Rama rri këtu dhe shet dëngla, do i themi se numërimi mbrapsht ka filluar dhe është i shkurtër, do e përmbysim“