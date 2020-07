Rajoni i Puglias do të ndihmojë Shqipërinë në përballimin e pandemisë së koronavirusit. Një fakt të tillë e bëri me dije dje Presidenti i Rajonit të Puglia, Michele Emiliano, Konferencën e Rajoneve Shtetërore në Bari.

“Mund të njoftojmë se kemi pasur nderin e madh nga qeveria italiane, nga Departamenti i Mbrojtjes Civile dhe natyrisht edhe nga Ministri Boccia i cili koordinon këtë lloj aktiviteti në selinë rajonal, për tu ngarkuar me kryerjen e një misioni për të mbështetur sistemin shëndetësor shqiptar në luftën kundër Covid bazuar në përvojën që kemi pasur në Itali “.

“Sot, shpjegoi Emiliano, “takimi i parë në konferencë video do të fillojë midis teknikëve të mi nga Departamenti i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Civile me homologët shqiptarë. Disa ditë më parë bëra kontakte me Kryeministrin shqiptar, Edi Rama, të cilit i ofruam ndihmën tonë. Pas rregullimit të të gjitha procedurave, Task Forca për Mbrojtjen Civile, e mishëruar nga Mbrojtja Civile puliane, do të niset për në Shqipëri për të dhënë saktësisht kontributin tonë ”.

Ai shtoi se “misioni synon gjithashtu të parandalojë rreziqet epidemiologjike që vijnë nga Shqipëria, kështu që ne do të bëjmë kontrolle ndërkufitare”.