PUNONJËSIT E BASHKISË NË QYTETIN E PUKËS KANË GJETUR NJË PREDHË PRANË NJË ZONË TË BANUAR. PREDHA U GJET GJATË REHABILITIMIT TË NJË SHESHI NË QYTET.
BASHKIA PUKË BËN ME DIJE SE PUNONJËSIT E SEKTORIT TË PASTRIM-GJELBRIMIT GJATË PASTRIMIT NË ZONEN E LAGJES TË ISH- QETAVE VULLNETARE KANË KONSTATUAR NJË PREDHË. MUNICIONI LUFTARAK MENDOHET TË JETË NË KËTË ZONË QË PREJ VITIT 1997.
BASHKIA PUKË MENJËHER KA NJOFTUAR NË NUMRIN 129, POLICINË E SHTETIT E CILA KA MBËRRITUR DHE VENDOSUR PERIMETRIN E SIGURISË. GJETJA EDHE TANI E PREDHAVE, MUNICIONEVE LUFTARAKE DHE ARMËVE TREGON FORT MIRË PUNEN E ATYRE QË SOT KANË KURAJON DHE AKUZOJNË BASHKINË,
NDËRKOH QË EDHE QYTETIN E KANË PASTRUAR VETËM NË RRUGEN KRYESORE TË TIJ DUKE LENË RREZIKUN EVIDENT PËR QYTETARËT SI PASOJË E MIN-NDËRHYRJES ËR PASTRIMIN RRËNJËSOR TË QYTETIT.