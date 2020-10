Një nga fenomenet më shqetësuese gjatë lëvizjes me biçikletë apo makinë në Shkodër është përballja herë pas here me parkime dyshe. Ky problem është present gjatë gjithë vitit. Qytetarët shkodranë, të pyetur nga Star Plus tregojnë se një situatë e tillë është sa e bezdisshme gjatë lëvizjes aq edhe e frikshme pasi drejtues të pakujdesshëm parkojnë makinat e tyre në çdo hapësirë bosh të rrugës duke sjellë kaos në trafik.

Ata kërkojnë që Policia Rrugore të ndërhyjë në përmirësimin e situatës pasi vihet në rrezik jeta e çdo drejtesi biçiklete, koristë e të cilave janë të bllokuara nga makinat e parkuara.

Disa herë përmes kronikave të ndryshme edhe vetë qytetarët shkodranë kanë kërkuar që të aplikohen gjoba për ato drejtues të papërgjeshëm të cilët parkojnë në vendin e gabuar. Sipas tyre, kjo mënyrë është cilësuar si më e mira për ndërgjegjësimin e drejtuesve dhe sigurisht duke evituar rastet për aksidentet e mundshme.