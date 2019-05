Për shkak të kushteve atmosferike, hapja e sezonit turistik në plazhin e Velipojës nuk do të bëhet me 1 maj, siç ishte paralajmëruar pak ditë më parë. Këtë fakt e bëri të ditur drejtori i turizmit pranë bashkisë Shkodër Gentian Mema. Ai u shpreh se ky vendim erdhi edhe pas kërkesës së The Door Albania, që është edhe grupi organizator I festës në ditën e parë të sezonit.

Drejtori Mema shpjegoi edhe Vendimin e ri të Këshillit të Ministrave, ku të gjitha bizneset që operojnë në plazhin e Velipojës gjatë sezonit veror, do të taksohen edhe për muajt maj dhe shtator.

Drejtori I Turizmit Gentian Mema u shpreh se me përmirësimin e kushteve atmosferike, bashkia Shkodër dhe organizata The Door Albania do angazhohen në hapjen sa më parë të sezonit turistik në plazhin e Velipojës për vitin 2019.